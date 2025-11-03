10 Fragen an einen Krypto-MillionärJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 03.11.2025: 10 Fragen an einen Krypto-Millionär
44 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 3. November 2025: Braucht die Welt mehr Testosteron? Jan Stremmel im Männercamp! // Carl Runefelt: Wie der Supermarktkassierer die Krypto-Welt eroberte // Das größte Gebäude der Welt // Snack Fact: Lebensmittel genetisch spalten
