Folge vom 04.07.2021: Grenzbereiche - So schön! Wie weit wir für das gute Aussehen gehen
Folge vom 04.07.2021
In Zeiten von Instagram-Filtern, Photoshop und Co. träumen viele von einem attraktiven und optimierten Äußeren. Aber wie weit gehen sie dafür? Host Jan Fritzowsky trifft bei seinen Recherchen Menschen, die außergewöhnliche Wege einschlagen, um ihr eigenes Schönheitsideal zu erreichen und wagt sich selbst an ungewöhnliche Methoden heran: Muttermilch trinken für den Muskelaufbau? Rohes Fleisch essen für schöne Haut und Haare? Wo liegt seine persönliche Grenze?
