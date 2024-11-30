Galileo Plus
Folge vom 30.11.2024: Im Dienste der Reichen
Mal schnell einen Flieger zum Zigaretten holen schicken, ein Fünf-Gänge-Menü innerhalb weniger Stunden zaubern, eine Yacht auf Vordermann bringen oder einen Promi im Privatjet von A nach B bringen. Für Daniel Rudolf, Denis Mann, André Damrow und Sebastian Osthoff alles kein Problem. Denn sie verdienen ihr Geld mit den Superreichen! Was das bedeutet und worauf die Superreichen in der Welt so Wert legen? Das schaut sich "Galileo Plus" an.
