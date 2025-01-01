Galileo Stories
2 Staffeln
Ab 12
Galileo Stories
Eine Stunde "Galileo Stories", das heißt eine volle Stunde Interessantes und Wissenswertes in gewohnter Premium-Qualität - und mit einer Themenvielfalt, die ihresgleichen sucht. "Galileo Stories" überrascht die Zuschauer mit faszinierenden Bildern. Die "Stories" sind fesselnde Reportagen mit dem Fokus auf besondere Menschen, Orte zum Staunen und packende Abenteuertrips der Reporter.
Genre: Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion: DE, 2022
12
