Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo Stories

Abgehoben! Zwischen Flughafen-Tricks und First-Class-Feeling

ProSiebenStaffel 2025Folge 33vom 05.10.2025
Abgehoben! Zwischen Flughafen-Tricks und First-Class-Feeling

Abgehoben! Zwischen Flughafen-Tricks und First-Class-FeelingJetzt kostenlos streamen

Galileo Stories

Folge 33: Abgehoben! Zwischen Flughafen-Tricks und First-Class-Feeling

49 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

First Class mit Bett und Butler - "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch testet die luxuriöseste Airline-Suite der Welt und nimmt Singapurs Flughafen unter die Lupe: Freizeitpark oder Fernweh-Tempel? Flugprofi Frank zeigt Alltagstricks. Wie fliegt man heute am besten - luxuriös oder smart?

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Galileo Stories
ProSieben
Galileo Stories

Galileo Stories

Alle 2 Staffeln und Folgen