Folge 40: Crazy Supermarkets
50 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
"Galileo Stories" lädt zu einer außergewöhnlichen Reise durch die kuriosesten Supermärkte der Welt ein, von thailändischen Nudelparadiesen bis zu schwedischen XXL-Märkten - ein Einkaufserlebnis der besonderen Art! Und: Sind günstige Bio-Produkte genauso gut wie teure? "Galileo Stories" vergleicht Preise, besucht Bio-Bauernhöfe und spricht mit Experten. Zudem wird hinter die Kulissen von EDEKA, dem größten privaten Arbeitgeber Deutschlands, geschaut.
