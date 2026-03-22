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Galileo Stories

Beitrag zur Völkerverständigung

ProSiebenStaffel 2026Folge 11vom 22.03.2026
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Galileo Stories

Folge 11: Beitrag zur Völkerverständigung

34 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12

"Galileo Stories"-Reporterin Anne stellt sich der Herausforderung von Chinas steilster Zickzack-Straße nahe der Millionenstadt Chongqing. Schafft sie es hoch und wieder runter? Und was verbirgt sich am Ende der verrückten Straßenführung? Und: Döner ist Deutschlands beliebtestes Streetfood, doch seine türkischen Wurzeln lassen sich nicht leugnen. Denn die Türkei ist stolz auf ihr Nationalgericht! / "Galileo Stories" schaut sich in der größten Kochschule der Welt um.

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