Exklusiv - Das Beste rausholenJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 7: Exklusiv - Das Beste rausholen
50 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Das reinste Glas der Welt herzustellen, erfordert Präzision, Kraft und Konzentration. Eine Charge benötigt bis zu sechs Monate und nur vier Personen wissen, wie es überhaupt geht. Aber wofür ist es gut? Yusuf träumt vom eigenen Sportwagen. Dafür muss allerdings die Businessidee des 35-Jährigen zünden: Egal ob Porsche oder Lamborghini, egal ob Leder oder Stoff - Yusuf stellt die passenden Sneaker zum Sportwagen her. Zwischen 1.200 und 3.500 Euro kostet ein Paar der Unikate.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo Stories
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen