Megacity Kapstadt - gefährliches TraumzielJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 11: Megacity Kapstadt - gefährliches Traumziel
50 Min.Folge vom 23.04.2023Ab 12
"Galileo X-Plorer" besucht die Megacity Kapstadt. Die Hauptstadt Südafrikas hat zwei Gesichter: Auf der einen Seite ist Kapstadt eine hippe Touristenmetropole, auf der anderen Seite dominieren Armut und Kriminalität. In kaum einer anderen Weltmetropole gibt es so viele Extreme - riesige Townships mit Wellblechhütten neben luxuriösen, bewachten Villensiedlungen. "X-Plorer"-Reporter Jan Stremmel will herausfinden, wie die Bewohner:innen mit der Kluft zwischen Arm und Reich umgehen.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben