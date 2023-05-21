Rätsel der Welt - AsienJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 15: Rätsel der Welt - Asien
50 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 12
Asien - der größte Kontinent der Erde verbirgt so manch mystisches Geheimnis wie das Yonaguni-Monument vor der Küste Japans: "Galileo X-Plorer" -Reporter Vincent Dehler will wissen, ob diese gewaltige Unterwasserpyramide menschengemacht ist oder dahinter ein Naturphänomen steckt. Reporterin Funda Vanroy reist hingegen nach Mustang: Bis in die 1990er Jahre durfte kein:e Fremde:r dieses isolierte Königreich besuchen. Warum führen die Bewohner:innen so ein abgeschiedenes Leben?
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
12
Copyrights:© ProSieben