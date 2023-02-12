Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2023Folge 3vom 12.02.2023
51 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 12

Harro Füllgrabe und Vincent Dehler haben eine Mission: die Aufnahme in den Stamm eines Urvolks. Wer innerhalb einer Woche lernt, in der Wildnis zu überleben, erweist sich als würdig. Harro soll in der mongolischen Steppe Teil der nomadischen Adlerjäger werden. Dafür muss er u. a. die Reitkunst lernen. Für Vincent geht es nach Borneo, um Mitglied der Dayak zu werden. Neben der Pythonjagd gehört auch ein traditionelles Tattoo zu den Aufnahmeritualen der früheren Kopfjäger.

