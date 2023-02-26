Kalifornien - Das andere AmerikaJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 5: Kalifornien - Das andere Amerika
49 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 12
"Galileo X-Plorer" geht auf Entdeckungsreise in Kalifornien, wo es viel mehr gibt als Sonne, Surfen, Lifestyle - der Sunshine-State gilt als der "First Mover State". Hier entstehen Innovationen, Problemlösungen und Trends, die sich von hier in die ganze Welt ausbreiten. "Galileo X-Plorer" trifft Visionäre und Kreative, erfährt, wie sie ihre Träume wahr machen, und erklärt, was diesen Bundesstaat zu einem "anderen Amerika" macht.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben