Episode 132

ProSiebenFolge vom 18.05.2019
Folge vom 18.05.2019: Episode 132

53 Min.Folge vom 18.05.2019Ab 12

Eine volle Stunde 'Galileo', das heißt eine volle Stunde Interessantes und Wissenswertes in gewohnter Premium-Qualität - und mit einer Themenvielfalt, die ihresgleichen sucht. Von Montag bis Freitag überrascht 'Galileo' die Zuschauer mit faszinierenden Bildern zu zahlreichen neuen Rubriken rund um Technik, Leben und skurriles Wissen - wie immer verblüffend einfach und für jeden verständlich erklärt. Rechte: ProSieben

