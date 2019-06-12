Galileo
Folge vom 12.06.2019: X-Days Schausteller
51 Min.Folge vom 12.06.2019Ab 12
Den ganzen Tag Achterbahn fahren, gebrannte Mandeln essen oder einfach über den Rummel spazieren - während der Arbeitszeit? Schön wärs! Denn auf dem Jahrmarkt zu arbeiten ist alles andere als entspannend. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch hat das Frühlingsfest in München besucht, um einmal hinter die Kulissen zu blicken. Rechte: ProSieben
