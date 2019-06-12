Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

X-Days Schausteller

ProSiebenFolge vom 12.06.2019
X-Days Schausteller

X-Days SchaustellerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 12.06.2019: X-Days Schausteller

51 Min.Folge vom 12.06.2019Ab 12

Den ganzen Tag Achterbahn fahren, gebrannte Mandeln essen oder einfach über den Rummel spazieren - während der Arbeitszeit? Schön wärs! Denn auf dem Jahrmarkt zu arbeiten ist alles andere als entspannend. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch hat das Frühlingsfest in München besucht, um einmal hinter die Kulissen zu blicken. Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen