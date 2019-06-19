Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Adventurez: Urlaub in Nordkorea

ProSiebenFolge vom 19.06.2019
Adventurez: Urlaub in Nordkorea

Galileo

Folge vom 19.06.2019: Adventurez: Urlaub in Nordkorea

Folge vom 19.06.2019Ab 12

Nordkorea ist das isolierteste Land der Welt. Trotzdem besuchen jedes Jahr 6.000 Touristen die kommunistische Diktatur. Von Urlaub kann dabei aber keine Rede sein, denn selbst Touristen müssen sich hier an strenge Regeln halten. Unsere Reporterin Anne Wang begibt sich in das Land und hat den "Urlaub in Nordkorea" gewagt. Rechte: ProSieben

