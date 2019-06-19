Adventurez: Urlaub in NordkoreaJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 19.06.2019: Adventurez: Urlaub in Nordkorea
48 Min.Folge vom 19.06.2019Ab 12
Nordkorea ist das isolierteste Land der Welt. Trotzdem besuchen jedes Jahr 6.000 Touristen die kommunistische Diktatur. Von Urlaub kann dabei aber keine Rede sein, denn selbst Touristen müssen sich hier an strenge Regeln halten. Unsere Reporterin Anne Wang begibt sich in das Land und hat den "Urlaub in Nordkorea" gewagt. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© ProSieben
