WTF Experiment Klimaschutz durch E-Mail löschen
Galileo
Folge vom 26.06.2019: WTF Experiment Klimaschutz durch E-Mail löschen
48 Min.Folge vom 26.06.2019Ab 12
Jeder von uns kann angeblich auf eine ganz simple Art CO2 einsparen. Indem man sich von etwas trennt, was ohnehin nervt: alte Emails und unnütze Newsletter. Aber wie groß ist der Effekt? Um das herauszufinden macht Galileo ein großes Experiment: Tausende Nutzer sollen an einem bestimmten Tag zu einer festgelegten Uhrzeit ihren Email-Account aufräumen. Das Ergebnis am Mittwoch bei Galileo. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen