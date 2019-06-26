Zum Inhalt springenBarrierefrei
WTF Experiment Klimaschutz durch E-Mail löschen

ProSiebenFolge vom 26.06.2019
WTF Experiment Klimaschutz durch E-Mail löschen

Folge vom 26.06.2019Ab 12

Jeder von uns kann angeblich auf eine ganz simple Art CO2 einsparen. Indem man sich von etwas trennt, was ohnehin nervt: alte Emails und unnütze Newsletter. Aber wie groß ist der Effekt? Um das herauszufinden macht Galileo ein großes Experiment: Tausende Nutzer sollen an einem bestimmten Tag zu einer festgelegten Uhrzeit ihren Email-Account aufräumen. Das Ergebnis am Mittwoch bei Galileo. Rechte: ProSieben

