Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Experiment Arbeitszeiterfassung

ProSiebenFolge vom 02.07.2019
Experiment Arbeitszeiterfassung

Experiment ArbeitszeiterfassungJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 02.07.2019: Experiment Arbeitszeiterfassung

48 Min.Folge vom 02.07.2019Ab 12

Über eine Milliarde unbezahlte Überstunden haben Arbeitnehmer im Jahr 2017 geschätzt geleistet. Doch das wird sich wohl bald ändern: Künftig soll es Pflicht sein, die Arbeitszeit von Mitarbeitern lückenlos zu erfassen. Aber was heißt das eigentlich? "Galileo" hat eine kleine Berliner Firma dabei begleitet, wie sie die Arbeitszeiterfassung testweise eingeführt hat. Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen