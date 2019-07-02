Experiment ArbeitszeiterfassungJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 02.07.2019: Experiment Arbeitszeiterfassung
Folge vom 02.07.2019
Über eine Milliarde unbezahlte Überstunden haben Arbeitnehmer im Jahr 2017 geschätzt geleistet. Doch das wird sich wohl bald ändern: Künftig soll es Pflicht sein, die Arbeitszeit von Mitarbeitern lückenlos zu erfassen. Aber was heißt das eigentlich? "Galileo" hat eine kleine Berliner Firma dabei begleitet, wie sie die Arbeitszeiterfassung testweise eingeführt hat. Rechte: ProSieben
