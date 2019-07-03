Der Käsepunkt - Erfinder von LuxuskäseJetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.07.2019: Der Käsepunkt - Erfinder von Luxuskäse
Folge vom 03.07.2019
Prinz Charles steht drauf, Delikatessenläden lieben sie und 5-Sterne-Hotels rollen für seine Käse-Firma sogar den roten Teppich aus! Hinter Käsesorten mit Namen wie "Blaues Hirni" und "Belper Knolle" steckt ein absolut unkonventioneller, witziger Freak aus der Schweiz mit einer unendlich großen Liebe zum Käse. Was ist das Erfolgsgeheimnis des verrückten Käsemachers? "Galileo" hat es herausgefunden. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© ProSieben
