Galileo

ProSiebenFolge vom 05.07.2019
Folge vom 05.07.2019: German Dream - Erdbeerkönig

47 Min.Folge vom 05.07.2019Ab 12

Robert Dahl ist Deutschlands größter Erdbeeren-Direktvermarkter. Quasi aus dem Nichts hat er sich ein ganzes Erdbeerimperium aufgebaut: 8.000 Tonnen geerntete Erdbeeren im Jahr, fünf Erdbeerfreizeitparks, ein Besuch der Kanzlerin, jetzt sogar die Expansion nach China. Wie er das geschafft hat und warum es die Erdbeerhäuschen ohne seine Familie nicht gäbe - "Galileo" hat es sich angeschaut. Rechte: ProSieben

