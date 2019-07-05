Galileo
Folge vom 05.07.2019: German Dream - Erdbeerkönig
47 Min.Folge vom 05.07.2019Ab 12
Robert Dahl ist Deutschlands größter Erdbeeren-Direktvermarkter. Quasi aus dem Nichts hat er sich ein ganzes Erdbeerimperium aufgebaut: 8.000 Tonnen geerntete Erdbeeren im Jahr, fünf Erdbeerfreizeitparks, ein Besuch der Kanzlerin, jetzt sogar die Expansion nach China. Wie er das geschafft hat und warum es die Erdbeerhäuschen ohne seine Familie nicht gäbe - "Galileo" hat es sich angeschaut. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen