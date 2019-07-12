Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Bienensterben - ein Thema, um das man aktuell nicht herumkommt. Die Honigbiene soll angeblich aussterben, was katastrophale Folgen für die Menschen und ihre Ernährung hätte! Aber stimmt das auch? Was steckt wirklich hinter dem Bienensterben? "Galileo" macht sich auf die Spur und findet überraschende Antworten. Rechte: ProSieben

