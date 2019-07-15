Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Can You Survive Moon - Du bist Astronaut

Folge vom 15.07.2019
Can You Survive Moon - Du bist Astronaut

53 Min. Ab 12

Vor 50 Jahren gelang das Unglaubliche: Zum ersten Mal landeten Menschen auf dem Mond. 50 Jahre später lässt "Galileo" seine Zuschauer in einem interaktiven Space Event in die Moonboots von Neil Armstrong schlüpfen. In diversen Szenarien muss sich der Zuschauer live per App oder per Fernbedienung über HBBTV entscheiden, wie er sich an Stelle von Neil Armstrong verhalten würde. Schafft man es, die Mondlandung zu überleben und heil zurück zur Erde zu kommen? Rechte: ProSieben

