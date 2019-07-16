Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Darf man das am Badesee?

ProSiebenFolge vom 16.07.2019
44 Min.Folge vom 16.07.2019Ab 12

Sommer, Sonne, voller Badesee - in einem Örtchen, in dem es ständig zu Streitereien kommt, weil es keine Bademeister gibt, sondern jeder mit seinen eigenen Regeln unterwegs ist. Wie sieht es zum Beispiel mit oben ohne oder gar FKK am Badesee aus? Rechte: ProSieben

