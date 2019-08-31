Galileo
Folge vom 31.08.2019: Gaming-Industrie China
51 Min.Folge vom 31.08.2019Ab 12
Mit Zocken seinen Lebensunterhalt verdienen oder sogar stinkreich werden? Was vor 20 Jahren der Traum eines jeden Gaming-Fans war, ist heute kein Problem mehr. Deshalb hat man in China eine Gaming-Schule eröffnet, um junge Chinesen zu Vollprofis beim Spielen auszubilden. "Galileo" hat sich den Bildungsgang der etwas anderen Art vor Ort angeschaut.
