Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Gaming-Industrie China

ProSiebenFolge vom 31.08.2019
Gaming-Industrie China

Gaming-Industrie ChinaJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 31.08.2019: Gaming-Industrie China

51 Min.Folge vom 31.08.2019Ab 12

Mit Zocken seinen Lebensunterhalt verdienen oder sogar stinkreich werden? Was vor 20 Jahren der Traum eines jeden Gaming-Fans war, ist heute kein Problem mehr. Deshalb hat man in China eine Gaming-Schule eröffnet, um junge Chinesen zu Vollprofis beim Spielen auszubilden. "Galileo" hat sich den Bildungsgang der etwas anderen Art vor Ort angeschaut.

Alle verfügbaren Folgen