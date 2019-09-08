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Galileo

Folge 243

ProSiebenFolge vom 08.09.2019
Folge 243

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Galileo

Folge vom 08.09.2019: Folge 243

52 Min.Folge vom 08.09.2019Ab 12

Eine volle Stunde 'Galileo', das heißt eine volle Stunde Interessantes und Wissenswertes in gewohnter Premium-Qualität - und mit einer Themenvielfalt, die ihresgleichen sucht. Von Montag bis Freitag überrascht 'Galileo' die Zuschauer mit faszinierenden Bildern zu zahlreichen neuen Rubriken rund um Technik, Leben und skurriles Wissen - wie immer verblüffend einfach und für jeden verständlich erklärt.

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