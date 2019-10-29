Galileo
Folge vom 29.10.2019: Das Geschäft mit dem Schlaf
51 Min.Folge vom 29.10.2019Ab 12
Der Markt rund um guten und gesunden Schlaf ist riesig und boomt. Einschlafpillen, -sprays, -tropfen, -masken, Gewichtsdecken, Spezialkräutertees und Fitnessuhren sind nur ein paar der Produkte, die einen möglichst schnell ins Land der Träume befördern sollen. Welche der unzähligen Schlaf-Stützen helfen wirklich und worauf kann man getrost verzichten? "Galileo" hat den Test gemacht und Überraschendes herausgefunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen