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Galileo

Das Geschäft mit dem Schlaf

ProSiebenFolge vom 29.10.2019
Das Geschäft mit dem Schlaf

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Galileo

Folge vom 29.10.2019: Das Geschäft mit dem Schlaf

51 Min.Folge vom 29.10.2019Ab 12

Der Markt rund um guten und gesunden Schlaf ist riesig und boomt. Einschlafpillen, -sprays, -tropfen, -masken, Gewichtsdecken, Spezialkräutertees und Fitnessuhren sind nur ein paar der Produkte, die einen möglichst schnell ins Land der Träume befördern sollen. Welche der unzähligen Schlaf-Stützen helfen wirklich und worauf kann man getrost verzichten? "Galileo" hat den Test gemacht und Überraschendes herausgefunden.

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