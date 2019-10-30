Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Welt retten für Faule III

ProSiebenFolge vom 30.10.2019
Welt retten für Faule III

Galileo

Folge vom 30.10.2019: Welt retten für Faule III

48 Min.Folge vom 30.10.2019Ab 12

Vom Sofa aus Gutes für die Umwelt tun und die Welt retten? Das klingt zu schön, um wahr zu sein! Tatsächlich ist es im Kleinen möglich: Mit nur ein paar gelöschten Mails, den richtigen Süßigkeiten oder auch Kürbissen. Wie wird man damit zum Weltverbesserer und füllt gleichzeitig sein Karma-Konto auf? "Galileo" zeigt mit drei einfachen Tipps, wie es geht.

