Galileo
Folge vom 31.10.2019: X-Days Horrorjob in der Alptraumfabrik
Folge vom 31.10.2019
Halloween wird in Deutschland von Jahr zu Jahr beliebter. Fast 200 Millionen Euro geben die Deutschen jährlich für Halloween-Artikel aus. Ein Großteil davon wird in China produziert. Einer der großen Player für Gruselartikel ist die Fabrik "Zhejiang Partytime". Dort werden etwa 50 Millionen Halloween-Accessoires pro Saison hergestellt. "Galileo"-Reporter Jan Stremmel durfte bei der Arbeit in der Horrorfabrik drei Tage lang mitanpacken.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
