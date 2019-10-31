Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Days Horrorjob in der Alptraumfabrik

ProSieben
Folge vom 31.10.2019
Folge vom 31.10.2019: X-Days Horrorjob in der Alptraumfabrik

Folge vom 31.10.2019

Halloween wird in Deutschland von Jahr zu Jahr beliebter. Fast 200 Millionen Euro geben die Deutschen jährlich für Halloween-Artikel aus. Ein Großteil davon wird in China produziert. Einer der großen Player für Gruselartikel ist die Fabrik "Zhejiang Partytime". Dort werden etwa 50 Millionen Halloween-Accessoires pro Saison hergestellt. "Galileo"-Reporter Jan Stremmel durfte bei der Arbeit in der Horrorfabrik drei Tage lang mitanpacken.

