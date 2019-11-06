Galileo
Folge vom 06.11.2019: G-Klärt Wohnungsnot
50 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Wohnung in deutschen Großstädten zu finden, gleicht oftmals einer "Mission Impossible". Schätzungen zufolge fehlen eine Million Wohnungen in deutschen Städten und die Mietpreise sind oft unbezahlbar. Das ist jedoch nicht in allen Ländern so. Welcher Staat ist Vorreiter in Sachen Wohnungsbau? Was kann sich Deutschland von diesem Land abschauen? "Galileo" hat es herausgefunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen