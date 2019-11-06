Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

G-Klärt Wohnungsnot

ProSiebenFolge vom 06.11.2019
G-Klärt Wohnungsnot

G-Klärt WohnungsnotJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 06.11.2019: G-Klärt Wohnungsnot

50 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Wohnung in deutschen Großstädten zu finden, gleicht oftmals einer "Mission Impossible". Schätzungen zufolge fehlen eine Million Wohnungen in deutschen Städten und die Mietpreise sind oft unbezahlbar. Das ist jedoch nicht in allen Ländern so. Welcher Staat ist Vorreiter in Sachen Wohnungsbau? Was kann sich Deutschland von diesem Land abschauen? "Galileo" hat es herausgefunden.

Alle verfügbaren Folgen