Galileo

Coolste Sprachschule der Welt

ProSieben Folge vom 09.11.2019
Coolste Sprachschule der Welt

Galileo

Folge vom 09.11.2019: Coolste Sprachschule der Welt

Folge vom 09.11.2019

Stur Vokabeln und Grammatikregeln aus Sprachbüchern lernen ist für die meisten alles andere als cool. Ziemlich cool dagegen ist eine Sprachschule in den USA mit einzigartigem Konzept: Die Jugendlichen kommen in den Ferien dorthin und lernen 15 Sprachen in 15 Dörfern rund um einen See. Klappt das Sprachen lernen in dieser Umgebung besser? "Galileo" war in Minnesota und hat die coolste Sprachschule besucht.

