Folge vom 09.11.2019: Galileo Spezial: Tear down this wall! 30 Jahre nach der Mauer - can you survive '89?
Folge vom 09.11.2019
Ein teures Smartphone, coole Kopfhörer und überall WLAN: Dinge, ohne die viele den Alltag nicht mehr bewältigen könnten. Doch was passiert, wenn die "Galileo"-Zeitmaschine einen in die Zeit der DDR zurückbeamt? "Galileo" schickt einen jungen Mann zurück in die Ära der Karottenjeans und Fleischerhemden. Dort muss er sich durch alltägliche Situationen kämpfen, während die Zuschauer per App oder Fernbedienung mitraten können. Wer hat das Zeug, in der DDR der 80er Jahre zu überleben?
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
