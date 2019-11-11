Galileo
Folge vom 11.11.2019: X-Days: Kantine
34 Min.Folge vom 11.11.2019Ab 12
Ob in der Schule, in der Uni oder bei der Arbeit: Die Kantine ist Restaurant und Treffpunkt in einem. Dabei wird oft unterschätzt, was die Kantinen-Mitarbeiter täglich leisten. Bis zu 10.000 Essen werden dort am Tag gekocht! Die Speisen müssen alle die gleiche Qualität haben, möglichst viele Geschmäcker treffen und obendrauf noch günstig sein. Wie ist das zu schaffen? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler war in der Großkantine von Siemens und hat es herausgefunden.
