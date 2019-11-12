Die versteckten Inseln von New YorkJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 12.11.2019: Die versteckten Inseln von New York
50 Min.Folge vom 12.11.2019Ab 12
New York City ist für viele Deutsche ein Must-see. Der Central Park, das One World Trade Center und die Brooklyn Bridge kennt fast jeder. Doch die Weltmetropole hat noch viel mehr zu bieten! Die versteckten Inseln enthüllen New Yorks unbekannte und spannende Seite. Warum ist eine von ihnen eine Hochsicherheitszone? Wieso haben andere eine dunkle Vergangenheit? "Galileo" ist dem auf den Grund gegangen.
