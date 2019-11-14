Galileo
Folge vom 14.11.2019: WG der Millionäre
46 Min.Folge vom 14.11.2019Ab 12
Ob Zweck-WG oder eine Wohngemeinschaft unter Freunden: Das WG-Leben ist meist spartanisch, spart den Mietern jedoch eine Menge Geld. Bei der WG der Millionäre sieht das anders aus: Ein Autowaschservice, Putzfrauen, eine Köchin und ein professioneller Waschdienst. Wer hier einziehen will, muss Start-Up-Gründer sein. Mindestumsatz: eine Million Dollar! Warum ziehen erfolgreiche Unternehmer die WG einer eigenen Wohnung oder einem Haus vor? "Galileo" weiß, was dahintersteckt.
