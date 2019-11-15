Das umweltfreundliche KreuzfahrtschiffJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 15.11.2019: Das umweltfreundliche Kreuzfahrtschiff
46 Min.Folge vom 15.11.2019Ab 12
Ein Kreuzfahrtschiff sorgt pro Reise für den gleichen Schadstoffausstoß wie 80.000 PKW in einem Jahr. Trotz dieser schlechten Bilanz begeben sich so viele Menschen wie nie zuvor auf eine Schiffsreise. Ein großer deutscher Reiseveranstalter will nun die Nachhaltigkeit an Bord holen und verspricht ökologisch verträgliche Schifffahrten. Was kann das grüne Kreuzfahrtschiff tatsächlich? "Galileo" hat sich an Bord des Ozeanriesen umgesehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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