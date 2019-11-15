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Galileo

Das umweltfreundliche Kreuzfahrtschiff

ProSiebenFolge vom 15.11.2019
Das umweltfreundliche Kreuzfahrtschiff

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Galileo

Folge vom 15.11.2019: Das umweltfreundliche Kreuzfahrtschiff

46 Min.Folge vom 15.11.2019Ab 12

Ein Kreuzfahrtschiff sorgt pro Reise für den gleichen Schadstoffausstoß wie 80.000 PKW in einem Jahr. Trotz dieser schlechten Bilanz begeben sich so viele Menschen wie nie zuvor auf eine Schiffsreise. Ein großer deutscher Reiseveranstalter will nun die Nachhaltigkeit an Bord holen und verspricht ökologisch verträgliche Schifffahrten. Was kann das grüne Kreuzfahrtschiff tatsächlich? "Galileo" hat sich an Bord des Ozeanriesen umgesehen.

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