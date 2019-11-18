Galileo
Folge vom 18.11.2019: Back to "Made in Germany?
47 Min.Folge vom 18.11.2019Ab 12
Das Label "Made in Germany" überzeugt weltweit noch immer viele Menschen zum Kauf deutscher Produkte. Das ist Grund genug für ein Drittel der ausgewanderten Firmen, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Was genau steckt hinter dem beliebten "Made in Germany" und ist die Qualität wirklich besser als in anderen Ländern? "Galileo" hat nachgeforscht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen