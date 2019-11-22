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Galileo

Cranberry-Ernte

ProSiebenFolge vom 22.11.2019
Cranberry-Ernte

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Galileo

Folge vom 22.11.2019: Cranberry-Ernte

46 Min.Folge vom 22.11.2019Ab 12

Jedes Jahr im Herbst bietet sich in New Jersey ein faszinierender Anblick: Über Nacht entstehen dort rote Seen. Der Grund sind riesige Cranberry-Felder, die für die Ernte der roten Beere geflutet werden. Wie läuft die Ernte genau ab und wozu wird all das Wasser benötigt? "Galileo" war bei dem besonderen Ereignis dabei.

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