Galileo
Folge vom 24.11.2019: Das Plastikexperiment
Folge vom 24.11.2019
Plastik ist ein stetiger Begleiter und aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken: Die Menschen essen daraus und waschen sich sogar damit, da es in zahlreichen Shampoos enthalten ist. Dass Plastik kritisch für die Umwelt ist, ist bekannt. Doch wirkt sich Plastik direkt auf den menschlichen Körper aus? "Galileo"-Reporter Jan Stremmel und Mathias Fiedler finden im großen Plastikexperiment heraus, wie viel Plastik im Körper landet, wie schädlich es ist und was Plastikverzicht bringt.
