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Galileo

Vanille - so teuer wie Silber!

ProSiebenFolge vom 28.11.2019
Vanille - so teuer wie Silber!

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Galileo

Folge vom 28.11.2019: Vanille - so teuer wie Silber!

51 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12

Ob in Pudding, Soße oder Eis: Vanille ist das Lieblingsgewürz der Deutschen. Der Preis der kleinen Schote ist in den letzten Jahren explodiert, sodass Vanille mittlerweile so teuer wie Silber ist. Was hat es mit diesem enormen Preisanstieg auf sich? Ist die günstigere Vanille aus dem Gewächshaus genauso gut wie das teure Produkt? "Galileo" weiß Bescheid.

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