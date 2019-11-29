10 Fragen an einen LöwendompteurJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 29.11.2019: 10 Fragen an einen Löwendompteur
46 Min.Folge vom 29.11.2019Ab 12
Großkatzen wie Tiger und Löwen faszinieren und begeistern einen Großteil der Menschen. Daher sind Zirkusvorführungen mit den Raubkatzen nach wie vor beliebt. Aber sind solche Shows Tierquälerei? Werden die Tiere gelegentlich mit Medikamenten ruhiggestellt? "Galileo" stellt einem Löwendompteur zehn gewagte Fragen.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen