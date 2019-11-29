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Galileo

10 Fragen an einen Löwendompteur

ProSiebenFolge vom 29.11.2019
10 Fragen an einen Löwendompteur

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Galileo

Folge vom 29.11.2019: 10 Fragen an einen Löwendompteur

46 Min.Folge vom 29.11.2019Ab 12

Großkatzen wie Tiger und Löwen faszinieren und begeistern einen Großteil der Menschen. Daher sind Zirkusvorführungen mit den Raubkatzen nach wie vor beliebt. Aber sind solche Shows Tierquälerei? Werden die Tiere gelegentlich mit Medikamenten ruhiggestellt? "Galileo" stellt einem Löwendompteur zehn gewagte Fragen.

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