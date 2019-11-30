Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Folge vom 30.11.2019
Ab 12

"Avengers: Endgame" hat dieses Jahr alle Rekorde an den Kinokassen gebrochen. Die Hit-Maschinerie Marvel boomt! Dabei hat alles mit einem billigen Comicheft begonnen. Wie kam der Konsumgigant Marvel zu diesem riesen Erfolg und welche Industrie steckt dahinter? "Galileo" zeigt den Weg vom simplen Comicheft zum weltweiten Kinoschlager.

