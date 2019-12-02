Was wäre, wenn ... nur noch E-AutosJetzt kostenlos streamen
Folge vom 02.12.2019: Was wäre, wenn ... nur noch E-Autos
Was wäre, wenn alle Deutschen nur noch Elektroautos fahren würden? Schließlich fordern Politiker seit Jahren aus Umweltgründen mehr E-Autos auf den Straßen. Doch keiner weiß genau, wie das Stromnetz mit der Mehrbelastung von 40 bis 50 Millionen E-Autos zurechtkommen würde. Kann das funktionieren und wäre das wirklich besser für die Umwelt? "Galileo" hat es herausgefunden.
