Was wäre, wenn alle Deutschen nur noch Elektroautos fahren würden? Schließlich fordern Politiker seit Jahren aus Umweltgründen mehr E-Autos auf den Straßen. Doch keiner weiß genau, wie das Stromnetz mit der Mehrbelastung von 40 bis 50 Millionen E-Autos zurechtkommen würde. Kann das funktionieren und wäre das wirklich besser für die Umwelt? "Galileo" hat es herausgefunden.

