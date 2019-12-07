Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 07.12.2019
50 Min. Ab 12

In Russland stehen die Leute Schlange - und das für europäischen Käse! Denn der ist knapp geworden, seit Putin den Importstopp gegen den Westen immer weiter verlängert. Ein Mann lässt sich davon jedoch nicht abhalten und hat echten Unternehmergeist bewiesen, damit die Russen wieder in den Genuss von Parmesan kommen. Die Lösung klingt simpel, doch hinter dem Parmesan "Made in Russia" steckt wahres Improvisationstalent! "Galileo" kennt den Grund.

