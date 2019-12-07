Galileo
Folge vom 07.12.2019: Russischer Parmesan-Pionier
50 Min.Folge vom 07.12.2019Ab 12
In Russland stehen die Leute Schlange - und das für europäischen Käse! Denn der ist knapp geworden, seit Putin den Importstopp gegen den Westen immer weiter verlängert. Ein Mann lässt sich davon jedoch nicht abhalten und hat echten Unternehmergeist bewiesen, damit die Russen wieder in den Genuss von Parmesan kommen. Die Lösung klingt simpel, doch hinter dem Parmesan "Made in Russia" steckt wahres Improvisationstalent! "Galileo" kennt den Grund.
