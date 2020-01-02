Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Folge vom 02.01.2020
Folge vom 02.01.2020: Generation Z: Erstes Date

35 Min.Folge vom 02.01.2020Ab 12

Flirten ohne miteinander zu sprechen? Dank des Smartphones ist das ganz einfach und mittlerweile typisch für die Generation Z. Doch junge Menschen daten nicht überall gleich. Auch hier gilt: Andere Länder, andere Dating-Sitten. "Galileo" hat Menschen der Generation Z zweier Nationen besucht und ihre Flirt-Methoden genauer unter die Lupe genommen.

