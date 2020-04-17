Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Wer steckt hinter Takeaway?

ProSiebenFolge vom 17.04.2020
Wer steckt hinter Takeaway?

Wer steckt hinter Takeaway?Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 17.04.2020: Wer steckt hinter Takeaway?

46 Min.Folge vom 17.04.2020Ab 12

In Zeiten der Corona-Krise bestellen viele ihr Essen online bei Lieferdiensten. Meist wenn das passiert, klingelt bei Jörg Gerbig die Kasse. Denn er steckt hinter Takeaway, welches fast ganz Europas beliefert. "Galileo" trifft den Niederländer, um herauszufinden, wie er sein Liefer-Imperium führt und was er als Nächstes plant.

Alle verfügbaren Folgen