Galileo
Folge vom 17.04.2020: Wer steckt hinter Takeaway?
46 Min.Folge vom 17.04.2020Ab 12
In Zeiten der Corona-Krise bestellen viele ihr Essen online bei Lieferdiensten. Meist wenn das passiert, klingelt bei Jörg Gerbig die Kasse. Denn er steckt hinter Takeaway, welches fast ganz Europas beliefert. "Galileo" trifft den Niederländer, um herauszufinden, wie er sein Liefer-Imperium führt und was er als Nächstes plant.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© ProSieben
