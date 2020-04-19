Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 19.04.2020
Bei "Galileo" wird das Kleingedruckte jetzt großgeschrieben. Matthias Fiedler und Ernährungswissenschaftlerin Marlene nehmen sich das Johannisbrotkernmehl vor. Was ist das genau und was hat es für eine Wirkung? Warum ist es in so vielen Produkten enthalten und ist es gesundheitlich bedenklich? "Galileo" schaut genau hin.

