Galileo
Folge vom 20.04.2020: Stadt, Land, Welt - Buchstabe C
Folge vom 20.04.2020
"Galileo" schickt zwei Reporter ins Duell: In dieser Stadt-Land-Welt-Episode muss Reporter Christoph Karrasch eine Tonne Zuckerrohr ernten - per Hand. Und Jan Stremmel erlebt sein buntes Wunder. Er sorgt dafür, dass Kleiderschränke bunt werden - durch knallharte Handarbeit. Messerscharfe Klingen gegen giftige Farben! Wer gewinnt das Stadt-Land-Welt-Duell bei "Galileo"?
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© ProSieben
