Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Stadt, Land, Welt - Buchstabe C

ProSiebenFolge vom 20.04.2020
Stadt, Land, Welt - Buchstabe C

Stadt, Land, Welt - Buchstabe CJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 20.04.2020: Stadt, Land, Welt - Buchstabe C

48 Min.Folge vom 20.04.2020Ab 12

"Galileo" schickt zwei Reporter ins Duell: In dieser Stadt-Land-Welt-Episode muss Reporter Christoph Karrasch eine Tonne Zuckerrohr ernten - per Hand. Und Jan Stremmel erlebt sein buntes Wunder. Er sorgt dafür, dass Kleiderschränke bunt werden - durch knallharte Handarbeit. Messerscharfe Klingen gegen giftige Farben! Wer gewinnt das Stadt-Land-Welt-Duell bei "Galileo"?

Alle verfügbaren Folgen