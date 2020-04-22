Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 22.04.2020
Aktuell ist Kreativität gefragt, was die Freizeitgestaltung in den eigenen vier Wänden anbelangt. Doch nicht nur die Menschen zuhause, sondern auch Unternehmen wie Hotels und Restaurants kämpfen ums Überleben. Was haben Klopapier und Mehl mit der Überlebensidee eines Unternehmers zu tun, warum können Hotels eine Fluchtoase sein und kann man die Inhaber unterstützen? "Galileo" verrät es.

