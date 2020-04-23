Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Corona im Knast

ProSiebenFolge vom 23.04.2020
Corona im Knast

Folge vom 23.04.2020: Corona im Knast

48 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 12

Viele Menschen fühlen sich derzeit eingesperrt in der Wohnung, oft ist die Rede von "Lagerkoller". Hinter Gittern ist die Lage allerdings noch viel extremer: Die Gefangenen sind derzeit komplett isoliert. Die Angst ist groß, dass jemand das Virus hineinträgt. Aber wie hat sich das Leben hinter Gittern durch Corona verändert? Eigentlich kommt man zurzeit nicht in eine JVA, doch "Galileo" konnte einen Blick ins Innere werfen.

