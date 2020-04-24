G-nial stinkendes FahrradschlossJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 24.04.2020: G-nial stinkendes Fahrradschloss
47 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 12
Frühlingszeit ist Fahrradzeit. Doch kaum abgestellt, schon weg? Im Durchschnitt wird in Deutschland alle 17 Minuten ein Fahrrad gestohlen. Doch damit soll jetzt Schluss sein, dank Achmed Großers G-nialer Erfindung: einem Fahrradschloss, das drei Sachen auf einmal kann! Es wehrt sich, es markiert den Täter und schafft es sogar, ihn zu überführen. Wie das funktioniert? "Galileo" hat den Erfinder besucht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen