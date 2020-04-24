Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 24.04.2020
Folge vom 24.04.2020: G-nial stinkendes Fahrradschloss

47 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 12

Frühlingszeit ist Fahrradzeit. Doch kaum abgestellt, schon weg? Im Durchschnitt wird in Deutschland alle 17 Minuten ein Fahrrad gestohlen. Doch damit soll jetzt Schluss sein, dank Achmed Großers G-nialer Erfindung: einem Fahrradschloss, das drei Sachen auf einmal kann! Es wehrt sich, es markiert den Täter und schafft es sogar, ihn zu überführen. Wie das funktioniert? "Galileo" hat den Erfinder besucht.

