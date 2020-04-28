Galileo
Folge vom 28.04.2020: Lost Place Omsk
Wer meint, dass der Berliner Flughafen ein Meisterwerk der Fehlplanung ist, muss nach Omsk in Russland fahren. Das dortige U-Bahn-Netz sollte das modernste Russlands werden, doch dann ging einiges schief. Warum ist in den Tunneln bis heute noch nie ein Zug gefahren und was sagen die Bewohner von Omsk zu dem missglückten Bauprojekt? "Galileo" hat sich auf den Weg nach Sibirien gemacht.
